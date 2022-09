França incrementa cooperação cultural no Golfo. Louvre fica (pelo menos) até 2047

A extensão do acordo relativo ao Louvre do Abu Dhabi por mais dez anos, até 2047, e um memorando de entendimento com a Arábia Saudita no sentido de incrementar a cooperação cultural entre esse reino e a França: estes são, segundo o Art Newspaper, os resultados mais notórios a nível cultural da recente visita do Presidente francês Emmanuel Macron aos países do Golfo.



O acordo com o Abu Dhabi, assinado em 2007, diz respeito ao museu que abriu em 2017 na ilha de Saadyiat, e que terá recebido cerca de dois milhões de visitantes até à eclosão da pandemia o ter forçado a encerrar. O acordo agora renovado implica o empréstimo de quatro obras icónicas do Louvre parisiense e o pagamento de 165 milhões de dólares por parte da Arábia Saudita.

Embora o Abu Dhabi pareça fazer questão de ter exclusividade da colaboração com o Louvre naquela zona do mundo, o acordo existente apenas obriga o museu francês a não criar outra instituição similar na zona. Nada o impede de ter outras formas de colaboração com outros países, nomeadamente a Arábia Saudita, que está a criar uma espécie de "oásis cultural" na zona de AlUla, no nordeste do país.

O memorando assinado em Jidá pelos ministros da cultura saudita e francês cobre uma variedade de áreas e iniciativas artísticas, que parecem incluir a criação de um centro cultural franco-saudita à imagem da famosa Villa Medici, na capital italiana - o de AlUla chamar-se-á Villa Hegra -, bem como a colaboração do centro Pompidou com um novo museu de arte contemporânea chamado Galeria Perspetivas.

O Louvre também parece destinado a ter um papel ainda indefinido nesse conjunto de iniciativas. Ao todo, estarão em causa verbas na ordem das centenas de milhões, segundo o Art Newspaper.