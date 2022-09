Quatro álbuns de Arca de uma só vez: bem-vindos a um labirinto sem saída

Escutar um álbum de Arca, nome de guerra da artista venezuelana Alejandra Ghersi, nunca foi tarefa linear, mas a transformação colocada em marcha com “Kick i”, no ano passado, ensinou-nos que para tentar compreendê-la precisamos de desmontá-la. O prolongamento da sua desconstrução chega em quatro novas ramificações de uma obra ambiciosa, que ora nos atira para uma pista de dança apocalíptica ora acaricia a nossa solidão com uma sensibilidade ímpar. Se o disco que inaugurou esta nova era assentava na multidimensionalidade da sua persona artística, os que agora veem a luz do dia exploram de forma mais aprofundada caminhos que nos foram sendo apontados em canções como ‘Mequetrefe’, ‘Time’ ou ‘Nonbinay’.

