Entrevista a Ken Follett: “Tudo o que fazemos assenta nas experiências de leitura que tivemos cedo”

Com mais de 30 títulos na sua bibliografia e 178 milhões de exemplares vendidos, o romancista galês Ken Follett tem a característica, rara nos autores de best-sellers, de escrever em dois géneros completamente diferentes. O seu último romance, “Nunca” (ed. Presença), é um regresso aos thrillers de espionagem, com os quais se tornou originalmente famoso, antes de começar a escrever romances históricos. Follett também se destaca pelo seu envolvimento em campanhas beneficentes. Nos anos 90, pediram-lhe que apoiasse organizações que promovem a leitura. “Uma educação decente ajuda a distinguir entre verdade e mentiras”, explicou ao Expresso. “Um dos grandes problemas que temos hoje é muitas pessoas irem à internet e lerem coisas que são mentiras, e que é fácil provar serem mentiras, mas nas quais acreditam. Nunca foram ensinadas a distinguir entre a verdade e mentiras plausíveis. Não se trata de lhes dizer o que é mentira ou verdade, mas de as ajudar a tomarem elas próprias a decisão.”

O facto de um dos personagens em “Nunca” ser uma mulher presidente é de alguma forma wish-fulfillment pelo que aconteceu há cinco anos?

Olhe, acho que seria fantástico haver uma mulher presidente nos Estados Unidos. É seguro que acontecerá daqui a não muito tempo. Mas a razão por que o presidente é uma mulher na minha história é mais literária. Quis estabelecê-lo claramente como uma pessoa razoável, racional, que muito provavelmente não iniciaria uma guerra sem necessidade. E acho que a maior parte das pessoas concordam que as mulheres não são tão rápidas a iniciar guerras como os homens. Não são tão beligerantes, não tendem a começar lutas tão depressa. Ela é mais convincente como moderada sendo uma mulher.