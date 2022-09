“O Caçador de Elefantes Invisíveis”, de Mia Couto. Um livro desigual sobre um país sem nome

Em ‘O Vestido Vermelho’, sabemos que estamos dentro de um conto de Mia Couto quando a protagonista diz que a casa onde vivia com a avó nunca “ganhou raiz”, para logo acrescentar uma fala sábia da mais velha: “Os mortos são tantos que roeram a terra. É por isso que a casa não germina. Não é raiz que falta. Foi o chão que morreu.” Em quase todos os textos reunidos neste volume há frases assim, ideias assim, pequenos ou grandes achados poéticos que remetem para uma visão mágica da natureza, do tempo ou das idiossincrasias humanas, reverberando na câmara de ecos de um “país sem nome”, que na maior parte dos casos se confunde com Moçambique, mas pode também ser um lugar abstrato, a emanação de um presente feito de ameaças. Quando estas breves fulgurações são postas ao serviço da história, reencontramos o grande ficcionista de “Vozes Anoitecidas” e “Cada Homem É Uma Raça”. Isso só acontece, porém, de forma intermitente, o que faz de “O Caçador de Elefantes Invisíveis” um livro bastante desigual, em que coexistem contos exemplares e outros dispensáveis (mais numerosos os segundos do que os primeiros).

