Feminina terra incógnita: as mulheres na cerâmica portuguesa

Com o título “Territórios Desconhecidos: a Criatividade das Mulheres na Cerâmica Moderna e Contemporânea Portuguesa (1950-2020)”, a exposição que inaugura a 14 de dezembro no Museu Nacional do Azulejo (MNAz) ocupa os espaços históricos do edifício, como se deles sempre tivesse feito parte. A visão feminina das artistas contemporâneas revela-se no percurso tradicional de visita ao convento e é nessa terra de conjugação do passado com o presente que as mulheres ocupam os espaços masculinos por tradição. Nos corredores, claustro ou salas expositivas, as peças femininas pontuam o caminho do visitante, como se as delimitações temporais e de género nunca tivessem sido um constrangimento.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.