Em “Não Olhem para Cima” rimos com o fim do mundo

Doutoranda na Michigan State University, a astrónoma Kate Dibiasky/Jennifer Lawrence tem, em certa noite de vigília no gigantesco telescópio com que trabalha, a visão da sua vida: nada menos que um cometa desconhecido neste nosso Sistema Solar. No dia seguinte, o dr. Randall Mindy/Leonardo DiCaprio, o professor que a superintende, faz os cálculos da trajetória do novo corpo estelar e descobre, com um grau de probabilidade muito perto da certeza absoluta, que o cometa vai chocar com a Terra. Como tem a dimensão de uma grande montanha — às tantas fala-se no Evereste para ser mais preciso — espera-se que do impacto desapareça da face do planeta azul não só a espécie humana e todas as suas obras, como uma grande parte das formas de vida. Ou seja, é o Apocalipse. Telefonam à NASA que, de imediato, contacta a Casa Branca. E de lá vem uma convocatória imperiosa para comparecerem em Washington D.C. com carácter de urgência. A presidente Janie Orlean tem de ser informada de viva voz do que vai acontecer.

