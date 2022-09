Melhores do ano. “Poesia”, de António Franco Alexandre, é um dos livros em destaque

Foucault às avessas, assim se apresentava o primeiro livro de poemas de António Franco Alexandre, ou o primeiro que quis preservar: em vez de “As Palavras e as Coisas”, “Sem Palavras nem Coisas” (1974). Mas o que existe no mundo que não seja palavra ou coisa? Ideias sobre as coisas?

