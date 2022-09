Melhores do Ano. Billie Eilish disse sentir-se “Happier Than Ever”. A felicidade faz bem

Quando em março passado, durante a cerimónia de entrega dos prémios Grammy, em Los Angeles, Billie Eilish deu por encerrado o ciclo do seu álbum de estreia, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, editado em 2019, poucos saberiam que por baixo de uma peruca igual ao penteado moreno e verde a que habituara os fãs já estava uma mulher, loira platinada, pronta para se reapresentar ao mundo. E essa mulher sentia-se mais feliz do que nunca. Não pelo facto de, depois de uma interpretação irrepreensível do êxito ‘Everything I Wanted’, ter recebido mais duas grafonolas douradas, que juntaria às cinco ganhas em 2020, mas porque guardava um segredo: as 16 canções de “Happier Than Ever”, o segundo álbum, estavam prontas. Com elas, chegava a promessa de uma artista mais madura, mais segura de si e com muito, mas muito mais para dizer ao mundo.

Quatro meses volvidos, do alto dos seus 19 anos — completa 20 em dezembro —, Eilish assume, logo em ‘Getting Older’, a brutalmente sincera canção de abertura do disco, que se sente mais crescida e que pensa estar “a envelhecer bem”. É igualmente a letra desse tema que prepara o ouvinte para aquilo que escutará na hora seguinte: “Passei por alguns traumas, fiz coisas que não queria/ Tinha demasiado medo de vos contar, mas penso que chegou o momento.” Para se sentir “mais feliz do que nunca”, Eilish atravessou um longo e difícil processo de autoanálise, especialmente porque, nos últimos dois anos, passou de ilustre desconhecida a uma das artistas mais desejadas e aplaudidas do mundo, o que precipitou grandes transformações na sua vida — como se a adolescência não fosse, só por si, um gigantesco período de transição. “Estou grata por muita coisa, mas é diferente quando tens um estranho sempre à espera à tua porta”, confessa, ainda em ‘Getting Older’, “o que é irónico, porque os estranhos parecem querer-me mais do que qualquer outra pessoa algum dia me quis”. Em ‘My Future’, a canção editada há precisamente um ano que alavancou “Happier Than Ever”, já dizia estar “apaixonada” pelo seu futuro, que mal podia esperar por “conhecê-la”. A chegada de um pedaço importante desse futuro é empolgante, quer para ela quer para quem a escuta.

“Antes, sentia-me sempre debaixo de uma grande pressão e sentia que não era suficientemente boa ou que não estava a fazer um bom trabalho”, confessou Eilish em entrevista à plataforma de vídeos Vevo. “Sentia que não era muito talentosa e agora confio muito mais nas minhas capacidades. Sinto que trabalhei arduamente e penso que este álbum foi feito no momento perfeito, em termos criativos.” Os problemas de ansiedade e depressão, que a levaram inclusivamente a contemplar pensamentos suicidas, começaram a ficar para trás quando, no verão de 2019, o mesmo em que o Expresso a entrevistou em Lisboa, começou a ter acompanhamento psicológico e a aprender a encontrar explicações e soluções para os seus problemas. “Faço terapia uma vez por semana e sinto que é uma espécie de limpeza. Estou muito feliz por fazê-lo”, defende, agora, em entrevista à rádio Apple Music 1. “Acho que ajudou o meu processo criativo, no sentido em que me impede de vomitar palavras ou de manter tudo na minha cabeça. Faz-me falar sobre as coisas e pensar sobre elas. Depois, ao longo da semana, fico a pensar ‘Uau... Devia escrever sobre aquilo de que falámos na terapia’, e isso é muito interessante. Ajuda-me imenso.” Não se pense com isto, ou pelo facto de o álbum se intitular “Happier Than Ever”, que as canções de Eilish se tornaram, como que por artes mágicas, exercícios musicais luminosos, contrastando com os pesadelos que influenciaram “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. As novas canções podem não estar envoltas em ambientes tão negros quanto as do disco anterior, mas nem por isso se debruçam sobre temáticas mais fáceis de digerir. ‘Your Power’, a canção confronto que deu início à contagem decrescente para a edição do álbum, no final de abril, versa sobe os abusos emocionais de que foi alvo quando era mais nova: “Como te atreves? Como pudeste fazê-lo? Só vais sentir-te mal quando descobrirem? Se pudesses voltar atrás, será que o farias?” Em ‘NDA’ canta sobre a falta de privacidade que chega com a fama e a dificuldade em confiar nas pessoas com quem se relaciona: “Tenho um stalker a andar para cima e para baixo na minha rua/ Diz que é o diabo e que gostaria de me conhecer.” ‘Not My Responsibility’ vai ainda mais fundo, refletindo sobre a pressão que a fama depositou nos seus ombros e deixando questões importantes no ar. “Será que vocês me conhecem realmente? Opinam sobre as minhas opiniões, sobre a minha música, sobre as minhas roupas, sobre o meu corpo”, canta, antes de desabafar que sente as pessoas a observarem-na, “sempre”, e que nada do que faz passa despercebido.

Em 2019, Billie Eilish revelava, sem pruridos, que sofrera de dismorfia corporal. Em entrevista à “Rolling Stone”, a artista norte-americana, então com 17 anos, dizia nunca se ter sentido confortável em roupas justas e recordava a sua experiência numa companhia de dança: “Estava constantemente preocupada com a minha aparência. Foi esse o pico da minha dismorfia corporal. Não conseguia olhar-me ao espelho.” Os problemas com o corpo influenciaram, em certa medida, a sua afirmação como ícone de moda. Numa era obcecada pelo tamanho zero, a artista mostrou ser fã de roupa larga, unissexo, que escondia as curvas do corpo. “Algumas pessoas detestam o que eu uso, algumas elogiam/ Algumas pessoas usam-no para envergonhar os outros, algumas usam-no para me envergonharem a mim”, canta, agora, em ‘Not My Responsibility’, tema no qual também questiona: “Os meus ombros excitam-vos? E o meu peito? E o meu estômago? As minhas ancas? O corpo com que nasci não é o que queriam?/ Se uso algo confortável não sou uma mulher, se reduzo camadas sou uma prostituta/ Apesar de nunca terem visto o meu corpo, não deixam de o julgar e julgar-me por causa dele. Porquê?” No início de maio, Eilish protagonizou uma sessão fotográfica para a revista “Vogue” na qual surgia vestida com roupa justa, reveladora, numa espécie de transição pública para a idade adulta e afirmação da sua sexualidade. As críticas não demoraram, mas na entrevista que acompanhava as imagens, e na qual assumia ter sido abusada por um homem quando era criança, mostrava-se preparada para enfrentá-las. “Agora, vão dizer-me: ‘Queixas-te de teres sido abusada quando eras menor, mas mostras os seios?’ Sim, porque o facto de eu o fazer não é uma desculpa.” Esta renovada confiança no seu corpo está, igualmente, espelhada nas canções de “Happier Than Ever”, que a artista assume serem as mais honestas que algum dia escreveu — por contraponto às do disco de estreia, que diz serem “quase todas ficcionais”. Apesar de as temáticas não serem as mais fáceis de colocar em canção, pelo alto grau de intimidade, o que é certo é que, por muitos traumas que reflitam ou muitas interrogações que saiam delas, todas parecem trazer consigo uma esperança renovada de cura. “Foi a experiência mais satisfatória e profunda que alguma vez tive com a minha música”, confessou Eilish numa publicação no Instagram partilhada no dia em que “Happier Than Ever” foi editado. Agradecendo ao irmão, Finneas, que voltou a produzir este segundo disco, acrescentou: “Amo tanto, mas tanto, cada canção deste projeto que fico literalmente apavorada por estar a colocá-lo no mundo para toda a gente ouvir. Tenho vontade de chorar. Cresci tanto durante o processo de feitura deste álbum e experienciei tanta autorrealização e autorreflexão. Quem me dera poder voltar atrás e fazê-lo novamente, porque foram algumas das melhores noites da minha vida.”