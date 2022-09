Melhores do Ano: Ai Weiwei mostrou a Lisboa de que matéria as exposições são feitas

No dia 12 de maio de 2008, a terra tremeu na província chinesa de Sichuan. O sismo, com uma magnitude de 8.0 na escala de Richter, deixou um rasto de aparatosa destruição material e um número indeterminado de vítimas, muitas delas crianças. Perante a passividade das autoridades chinesas na contagem e identificação dos mortos e na recuperação das estruturas atingidas, o artista Ai Weiwei iniciou uma investigação destinada a fazer aquilo que o Estado parecia não estar interessado em fazer. Envolvendo um pequeno batalhão de colaboradores espontâneos, a pesquisa conduziu à publicação num blogue de todos os nomes de estudantes vitimados devido a estruturas escolares deficientes. A operação catapultou Weiwei, que já era um artista reconhecido internacionalmente, para uma visibilidade que excede em muito o circuito global da arte contemporânea. Para ele foi também o ponto de não retorno de um enfrentamento que o tornou, aos olhos das autoridades do seu país, a personificação do inimigo interno que questiona e mina o carácter autoritário do regime.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler