Melhores do Ano. J. M. Coetzee apresenta uma antialegoria em “A Morte de Jesus”

Em “A Infância de Jesus” (2013), J. M. Coetzee, o Nobel da Literatura de 2003, nascido na África do Sul mas atualmente cidadão australiano, introduziu-nos a um estranho país nunca nomeado, onde se chega por via marítima, deixando toda a realidade anterior para trás, engolida pelo esquecimento. É isso que acontece desde logo a um homem e a uma criança, recém-chegados, a quem são atribuídos de imediato novos nomes (Simón e David), além de umas luzes de espanhol, a língua oficial. Coetzee começa por nos apresentar uma sociedade que parece a caricatura de uma utopia igualitarista. A penúria é generalizada, a alimentação mínima e vegetariana (à base de pasta de feijão), toda a gente tem trabalho (Simón começa logo a trabalhar como estivador, descarregando sacas de cereal) e parece satisfeita com o pouco que tem. Reina uma espécie de apatia benigna, um idílio quase budista, em que a felicidade nasce da ausência de desejo, incluindo o sexual, e a “boa vontade” é entendida como o “bálsamo” que tudo resolve.

