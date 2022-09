José Carlos Barros ganha prémio LeYa

Concorreram 732 originais e só 14 chegaram à apreciação do júri presidido por Manuel Alegre e formado por Ana Paula Tavares, Isabel Lucas, Lourenço do Rosário, Nuno Júdice, Paulo Werneck e José Carlos Seabra Pereira. E a escolha recaiu, por unanimidade, sobre "As Pessoas Invisíveis", de José Carlos Barros, que assim se converte no novo vencedor do Prémio LeYa, ganhando 50 mil euros e um contrato de publicação.

Sucedendo a Itamar Vieira Júnior, distinguido em 2018 pelo romance "Torto Arado", José Carlos Barros torna-se o nono premiado deste que é o maior galardão literário para romances inéditos no conjunto de países de língua portuguesa. Autor de seis livros de poesia — dos quais "Sete Epígonos de Tebas" venceu o Prémio Nacional de Poesia Sebastião da Gama —, estreou-se na prosa em 2003, com "O Dia em que o Mar Desapareceu".

Em 2009 publicou "O Prazer e o Tédio", o seu primeiro romance, ao qual viriam a suceder-se outros, como "Um Amigo Para o Inverno", finalista do prémio LeYa em 2013. Outros livros recentes do autor são "O Uso dos Venenos", "A Educação das Crianças" e "Penélope Escreve a Ulisses".

Nascido em Boticas, em 1963, José Carlos Barros é arquiteto paisagista, formado pela Universidade de Évora. Tendo exercido a profissão sobretudo no Algarve, onde reside, foi diretor do Parque Natural da Ria Formosa.