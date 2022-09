Filme “A metamorfose dos pássaros” na lista oficial de candidatos à nomeação para o Óscar

O filme "A metamorfose dos pássaros", de Catarina Vasconcelos, está entre os 93 filmes, de outros tantos países, incluídos na lista oficial de candidatos à nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional, esta segunda-feira divulgada pela Academia de Hollywood.

O filme, que tem somado vários prémios internacionais e está atualmente em exibição nos cinemas portugueses, foi indicado pela Academia Portuguesa de Cinema, no passado mês de outubro, à Academia das Artes e das Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, como candidato de Portugal a uma nomeação ao Óscar de Melhor Filme Internacional.

Segundo a Academia Portuguesa de Cinema, o filme de Catarina Vasconcelos foi o mais votado entre seis obras pré-selecionadas: "A metamorfose dos pássaros", "Nunca nada aconteceu", de Gonçalo Galvão Teles, "O som que desce da terra", de Sérgio Graciano, "Sombra", de Bruno Gascon, "Terra Nova", de Artur Ribeiro, e "O último banho", de David Bonneville.

"Um misto entre documentário e ficção, o filme aborda a história de amor dos avós e a morte da avó paterna da realizadora, que nunca conheceu, baseada nas memórias da infância e juventude da família", escreveu a Academia Portuguesa de Cinema, sobre a obra.

O filme parte das memórias de infância e juventude de vários membros da família, mas Catarina Vasconcelos preenche alguns espaços narrativos com ficção e com um imaginário estético que conjuga pintura, fotografia, composições encenadas, cheias de simbolismos.

"A metamorfose dos pássaros" é a primeira longa-metragem de Catarina Vasconcelos e teve estreia mundial em fevereiro de 2020 no Festival de Cinema de Berlim.

Estreou-se nos cinemas portugueses a 7 de outubro, somando até agora mais de nove semanas de exibição, e 11.565 espectadores, segundo os dados mais recentes do Instituto do Cinema e do Audiovisual.

Segundo a distribuidora, "A metamorfose dos pássaros" foi em 2020 "o filme português com mais presenças em festivais em todo o mundo e o mais premiado", tendo sido reconhecido, em particular, com distinções de público de vários países, também da crítica e com prémios de melhor filme, melhor documentário e melhor realização.

O filme foi produzido por Pedro Duarte e Joana Gusmão, contou com apoio financeiro do Instituto do Cinema e do Audiovisual, da RTP e da Fundação Calouste Gulbenkian.

Além de "A metamorfose dos pássaros", Catarina Vasconcelos fez a curta-metragem "Metáfora ou a tristeza virada do avesso" (2014).

A 94.ª edição dos Óscares, os prémios de cinema dos Estados Unidos, está marcada para 27 de março de 2022 em Los Angeles, na Califórnia.

Os nomeados serão conhecidos a 8 de fevereiro.

No processo de candidaturas às nomeações, encontra-se igualmente o filme brasileiro "Deserto Particular", do realizador Aly Muritiba.

"Deserto Particular" tem coprodução portuguesa pela Fado Filmes, através de financiamento e participação técnica, nomeadamente na montagem, assinada por Patrícia Saramago, explicou à agência Lusa o produtor Luís Galvão Teles.

Entre os filmes incluídos na lista oficial divulgada pela Academia estão também "Titane", de Julia Ducournau, de França, Palma de Ouro este ano em Cannes, "El buen patrón", de Fernando León de Aranoa, de Espanha, a produção colombiana "Memoria", do tailandês Apichatpong Weerasethakul, protagonizado por Tilda Swinton, "I'm your man", de Maria Schrader, da Alemanha, e "Escape from Mogadishu", de Ryoo Seung-wan, da Coreia do Sul.

Este ano, o Óscar de Melhor Filme Internacional foi para "Mais uma rodada", de Thomas Vinterberg (Dinamarca).

A Academia de Hollywood também divulgou a lista de 26 filmes de animação, dos quais serão escolhidos os nomeados para o Óscar de Melhor Longa-Metragem.

Foi igualmente divulgada a lista de 138 documentários, em longa-metragem, dos quais serão ainda selecionados 15 finalistas, na candidatura à nomeação para os Óscares, a anunciar no próximo dia 21.

As listas dos candidatos às nomeações podem ser consultadas nas páginas da Academia, na redes sociais Facebook, Twitter e Instagram.