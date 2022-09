Uma arquitectura de encontros. O resultado é uma permanente demonstração do poder positivo e transformador

A razão pela qual estou agora a ler “A Lebre de Olhos de Âmbar”, de Edmund de Waal está directamente relacionada com um encontro que tive em Paris há um mês com a arquitecta Elizabeth Diller, cofundadora do estúdio de arquitectura Diller Scofidio + Renfro (DS+R). Nada de extraordinário aqui, as nossas escolhas e preferências, bem como muitas decisões, são constantemente contaminadas por aqueles que admiramos e pelos momentos afortunados em que nos cruzamos com eles. À medida que abro o livro e começo a ler faço um exercício, tento perceber como a mente de uma arquitecta como a Liz Diller o leu e porquê a recomendação que me fez foi tão eloquente.

No mesmo momento em que o folheio, está aberta ao público uma exposição em Nova Iorque, inaugurada há duas semanas no Jewish Museum, com o mesmo nome do livro e cujo design foi criado por DS+R, onde é contada a história da família Ephrussi, que é a base do livro de De Waal, através de umas centenas de objectos e obras de arte. O desenho desta exposição, conforme me contou Liz Diller, teve uma grande participação sua e serviu como uma viagem ao seu próprio passado europeu, sendo ela filha de polacos, perseguidos durante o período nazi.