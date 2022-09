Mark Bradford. Tudo começa (e acaba) no corpo

Mesmo que quisesse passar despercebido, isso seria impossível para Mark Bradford. A culpa é do corpo. Do longo corpo de 2,07 metros de altura, esguio como uma vara, que sobressai nos corredores e atrai o olhar como um farol no escuro. Esse mesmo corpo negro que absorveu, à revelia, a forma de estar no espaço própria dos corpos negros na América, que em si carregam a matéria das suas interrogações e da violência da História. Além disso, há uma qualidade diáfana, aérea, no modo como vai gesticulando à medida que fala sobre isto e sobre aquilo, e uma juventude que lhe é intrínseca e está incrustada nuns 60 anos que nem de longe aparenta.

