Eu e eu-mesmo. Lionel Trilling por Pedro Mexia

No ano lectivo de 1969/70, o académico e crítico americano Lionel Trilling proferiu em Harvard seis conferências (as célebres Charles Eliot Norton Lectures) sobre a ‘sinceridade’ e a ‘autenticidade’. Em 1972, três anos antes da sua morte, reuniu-as em livro. Ler agora estes textos é observar em acção a “obrigação moral de ser inteligente”, para citar o título de uma das colectâneas de Trilling. Isto porque “Sinceridade e Autenticidade” conjuga as grandes tendências civilizacionais e as minúcias da análise textual, a especulação fria e a reivindicação intempestiva da dimensão moral da literatura.

Desses dois conceitos-chave, é dado maior destaque à sinceridade. Mais do que a “congruência entre uma declaração e um sentimento”, a sinceridade é aqui definida como a consonância entre o “eu” e o “eu-mesmo”. Trata-se de uma virtude que só poderia manifestar-se plenamente numa época que reconhecesse a esfera autónoma do indivíduo e valorizasse a privacidade e a subjectividade. Isso já se anunciava numa famosa tirada de “Hamlet”, “sê para ti mesmo verdadeiro”, ainda que o protagonista fosse um notório dissimulado. Mas os colossos da sinceridade moderna são as “Confissões” de Rousseau e o “Werther” de Goethe, enquanto um brilhante exemplo de insinceridade é “O Sobrinho de Rameau”, de Diderot. Algumas das páginas mais memoráveis destes ensaios estudam o confessionalismo e a fragilidade, por um lado, e a “separação sistemática entre o indivíduo e o seu próprio eu”, por outro, bem como a dicotomia hegeliana que opunha à “alma honesta” a “consciência desintegrada”, investigando a função que em diferentes livros desempenham tanto a franqueza e a verdade como o artifício e o conformismo. Hegel, lembra-nos uma conferência, chegou a defender o sobrinho de Rameau contra Diderot, porque lhe parecia que a criatura ilustrava melhor do que o criador um afastamento de si mesmo adequado ao sujeito moderno (compare-se isso com o lamento de Werther: “nunca chegarei a ser eu próprio”).