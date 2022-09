Era uma vez um (futuro) grande compositor que tocava piano a acompanhar filmes mudos

Fernando Lopes-Graça é o maior compositor português do século XX, mas não se pode dizer que a generalidade dos portugueses das gerações mais novas conheça a sua obra. A seguir ao 25 de Abril, era comum ouvir as suas Canções Heróicas, e uma obra como o Requiem pelas Vítimas do Fascismo deixou forte impressão nas pessoas que assistiram à sua estreia. Mas com algumas excepções - nomeadamente aquando do centenário do seu nascimento, em 2006 - Lopes-Graça tem permanecido relativamente esquecido. Isso dá uma importância especial às comemorações que vão sendo promovidas pela Casa-Memória que o homenageia na sua terra-natal, em Tomar.

A 17 de dezembro deste ano comemoram-se os 115 anos sobre o nascimento do compositor, e a Casa-Memória Fernando Lopes-Graça, que ocupa o edifício onde ele nasceu, na zona da judiaria, promove alguns eventos que foram anunciados esta sexta-feira. O primeiro, logo no dia 17, é um concerto pela Orquestra Sinfónica de Tomar. No dia seguinte será apresentado de um livro sobre o meio musical na cidade até 1931 - data da primeira prisão do compositor, por motivos políticos - e no domingo à tarde há um outro concerto, com o Coro Canto Firme.

O líder desta última formação, o maestro António Sousa, explicou ao Expresso que Lopes-Graça - a quem conheceu originalmente em 1980, quando fundou um coro em Tomar e escreveu ao compositor a dizer que ia cantar obras dele na sua terra - teve um começo musical relativamente tardio.

"O grande drama musical da sua juventude é que não havia dinheiro para professores", diz. "Ele começou a ter aulas aos 11 anos, com a filha de um general que estava cá e tinha o curso de piano e não tinha nada que fazer. Houve um senhor tenente que arranjou maneira de a rapariga lhe aulas. A rapariga esteve cá um ano depois e foi embora".

Seguiu-se uma professora de um nível bastante superior que dava lições à elite local. "É então que aparece o tal quinteto do cine-teatro onde ele entra" (era comum os fimes mudos terem acompanhamento musical ao vivo). Ele ia tocar para os cinemas e ganhava dinheiro para poder pagar as lições".



Por uma tradição musical portuguesa

A estética que ficaria associada à sua música, algo afim à de Béla Bartók, com apropriação (geralmente indireta) de elementos da canção popular, por exemplo, foi adotada já nos anos 40, diz António Sousa. "A primeira obra dele, as Variações sobre um tema popular Português" para piano (1927), escrita depois de ele terminar os seus estudos académicos, pode-se considerar quase vanguardista. É muito mais avançada em termos harmónicos, rítmicos, etc, do que as opções nacionalistas que ele fez mais tarde".

"O que aconteceu foi que Lopes-Graça, desde o início, andava à procura de uma escola de música portuguesa, que ele entendia não haver", acrescenta. "Nós desde a Renascença éramos mais espanhóis do que portugueses. Depois fomos mais italianos do que portugueses. E no século XIX, mais franceses. Música portuguesa, portuguesa, nunca tinha havido. O grande problema dele era descobrir qual a seiva que poderia levar a uma música portuguesa. Até que em 1940 descobre obras do senhor Rodney Gallop, um diplomata inglês que fez um livro de recolhas (de música folclórica portuguesa) subsidiado pelo instituto de alta cultura".

Nesse momento Lopes-Graça descobriu uma realidade musical que até então desconhecia. "Viu que tínhamos uma música popular muito pura. É então que ele vira", diz Sousa. "Vira para começar a sua fase mais bartokiana. Ele conheceu Bartok em Paris.

Tudo isto aconteceu quando o compositor se encontrava exilado. Ele tinha saído de Portugal em 1938, após duas prisões - uma no Aljube, outra em Caxias - e quando parecia aproximar-se uma terceira. Impedido por motivos políticos de dar aulas no ensino oficial - a primeira prisão coincidiu com o momento em que ele ia fazer exame para professor no Conservatório - só já nos anos 50 seria autorizado a fazê-lo no ensino privado.



Ideologia e estética

Membro do Partido Comunista desde os anos 40, Lopes-Graça afastou-se na década seguinte após discordâncias com Álvaro Cunhal a propósito das relações entre arte e política (Lopes-Graça defendia um grau de autonomia estética que a ortodoxia comunista rejeitava).

Mais tarde haveria uma reaproximação, e Lopes-Graça celebraria em música os 80 anos do então secretário-geral. O PC retribuiria com profusas homenagens aquando da morte do compositor, em 1994.

Quanto às origens ideológicas de Lopes-Graça, não parecem ter grande mistério. "Tomar à época era um concelho essencialmente rural mas com muita indústria", lembra António Sousa. "O primeiro congresso operário em Portugal foi feito em Tomar".

Oriundo de família humilde e com um pai republicano, o compositor soube cedo de que lado estava em matéria de injustiças sociais. Na música, a evolução levaria um pouco mais tempo.

O concerto de dia 17 inclui a Sinfonietta, uma obra de homenagem a Haydn, e uma peça de um compositor atual, Nélson Jesus, que foi aluno de um compositor que foi aluno de Lopes-Graça. Na música também há dinastias...