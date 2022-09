Por apenas uma noite, a casa de “Sozinho em Casa” vai estar disponível para alugar - e o preço não é exorbitante

A Airbnb anunciou esta quarta-feira uma experiência única para este Natal. A casa do filme "Sozinho em Casa" vai estar disponível para alugar por 25 dólares (22,12 euros) durante uma noite para até quatro convidados.

“Comemorem a temporada no estilo McCallister, seus animais imundos”, diz a plataforma no Instagram, numa referência a uma das mais icónicas falas do filme. “Pela primeira vez na história, um grupo de traquinas pode reservar um dia na casa intemporal onde a história de Sozinho em Casa começou (sem a interrupção de intrusos irritantes).”

A moradia, situada nos arredores de Chicago e que no filme é a casa da família McCallister, vai estar disponível para reservar na plataforma a partir de dia 7 de dezembro pelas 19h em Portugal Continental. Durante a experiência, marcada para dia 12, os hóspedes podem montar armadilhas, recriando algumas das cenas mais famosas do filme que Chris Columbus lançou em 1990.

Os convidados vão ser recebidos por Devin Ratray, o ator que interpretava Buzz (o irmão mais velho do protagonista Kevin). No final vão ainda poder assistir à estreia mundial do novo filme do franchise, Home Sweet Home Alone, na Disney+.

A moradia foi reimaginada pela Airbnb para capturar todos os pormenores do cenário original. Esta não é a primeira vez que a plataforma organiza este tipo de experiências, tendo já recriado outras casas famosas como a dos filmes "Scream" e da série "Sexo e a Cidade".