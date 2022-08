Pedro Calapez. O labirinto da ilusão

Quando falamos ou pensamos em pintura temos a tendência de a entender sempre como uma imagem, figurativa ou não, mas sempre a duas dimensões — essa a primeira ilusão que toda uma rotina traz consigo. Pedro Calapez na terceira exposição em diálogo que vem apresentando este ano — as outras foram com André Gomes no Museu Berardo e Alexandre Conefrey no Pavilhão Branco do Museu de Lisboa — vai atacar de frente essa rotina, desta vez num pensar a pintura depois de atravessar os espaços e os labirintos de Vieira da Silva. Esta travessia é imaginária ou somos nós, visitantes, que a fazemos, pois temos que atravessar boa parte da exposição permanente do museu para entrar nos espaços ocupados por Calapez.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.