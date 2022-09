Documentário mostra efeitos dramáticos da ação humana na paisagem natural

Há dias, encerrou a última instalação industrial que produzia eletricidade a partir de carvão em Portugal. A central do Pego era um exemplo de como uma visão com valor estético - era comum ver turistas a fotografá-la a partir do alto em Abrantes - pode coincidir com danos substanciais causados à natureza. Essa mesma contradição, em manifestações visuais bastante mais chocantes, surge no documentário "Anthropocene: the Human Epoch", que este domingo passou às 18h30 no teatro Rivoli do Porto.

Integrado no festival Porto Post Doc. que decorre até dia 30, o documentário é produtor da colaboração de dois realizadores canadianos, Jennifer Baichwal e Nicholas de Pencier, com o fotógrafo Edward Burtynsky, conhecido pelas suas paisagens espetaculares de minas e outros locais que a ação humana tem vindo a alterar.

São justamente os efeitos da ação humana sobre a natureza que constituem o tema do documentário. Seja uma grande mina na Alemanha, uma exploração de mármore em Carrara, na Itália, uma cidade extremamente poluída na Rússia ou a extração de lítio no Chile - ou, a outro nível, uma enorme montanha de lixo onde se afadigam pessoas muito pobres ou uma gigantesca pilha de marfim a ser queimada em África - os cenários são invariavelmente uma combinação de beleza e de horror. Isso tem incomodado alguns críticos que viram o filme, mas em, última análise deverá contribuir para o seu efeito quando o futuramente o usarem com fins educacionais, como é previsível.

"Anthropocene" é o terceiro projeto de Burtynsky com o casal de realizadores. Antes fizeram "Manufactured Landscapes", sobre a industrialização na China, e "Watermark", sobre a manipulação dos cursos de água pelos humanos. Factos e estatísticas vão acompanhando as imagens, narrados pela atriz sueca Alicia Vilander.

Um crítico do jornal britânico The Guardian, Phuong Le, revelou-se particularmente incomodado com a estetização do horror ecológico: "A grandeza do trabalho de câmera com drones torna-se claramente desconfortável: este filme mostra-se mais interessado em mostrar ruínas do que em explorar as suas causas ou soluções. Uma sequência particularmente vil aplica música do Don Giovanni de Mozart a um dia de extração de mármore em Carrara. A atividade é ecologicamente perturbadora, mas o filme parece incapaz de não se deleitar na sua beleza vazia".