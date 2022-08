A juventude vertiginosa de “Lua Amarela”

Lee Macalinden é um rapaz que toda a gente conhece, se calhar nem sempre pelas boas razões; é o Macho Lee. Leila é uma jovem muçulmana, silenciosa, boa aluna; os pais vieram como refugiados nos anos 90, são os dois médicos; vivem bem. Uma sexta-feira à noite, Lee e Leila conhecem-se numa loja de conveniência. Leila vai lá todas as sextas-feiras à noite, olha para as revistas de celebridades, sente-se a existir num mundo de brilho e tapetes vermelhos; compra lâminas, mete-se na casa de banho e corta-se. Depois deita tudo fora, põe um penso nos cortes e vai para casa. Na mesma noite, Lee rouba o anel que Billy quer oferecer à namorada, a mãe de Lee. Billy e Lee têm uma briga; Billy tira o boné a Lee, não lho quer dar; Lee mata-o com uma faca.

E assim, em poucas horas, os dois jovens, Leila e Lee, conhecem-se e resolvem fugir, para o Norte, para as terras altas; é na Escócia, embora pudesse ser noutro lugar. É inverno, vão de comboio, depois a pé. Lee quer ir ter com o pai, que se foi embora quando ele tinha 5 anos. Só tem um postal com uma casa enorme, um lugar, um nome. São salvos de morrer de frio por um guarda, Frank, perto da tal casa encantada. Lee e Leila, ou Leila e Lee, trabalham para Frank. “O Dan Macalinden morreu”, diz ele, quando Lee lhe pergunta pelo pai. Leila e Lee vão conhecendo o sabor da felicidade à medida que o inverno vai passando, naquele lugar agreste, que parece longe de tudo e de todos e que por isso mesmo é também uma espécie de jardim primordial. A certa altura, Leila repara na Lua, amarela, e como essa cor faz parecer que tudo tem a cor e o brilho do ouro, as árvores, a cara de Lee, os olhos de Lee.