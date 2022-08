O outro lado dos Low. Por João Lisboa

Há três anos e ao 12ª álbum, os Low — Mimi Parker, Alan Sparhawk e, então ainda, Steve Garrington — despiam definitivamente a pele do slowcore (que, na verdade, sempre haviam rejeitado) e entregavam-se a um exercício de autêntica metamorfose: “Double Negative”, um dos mais assombrosos álbuns de 2018, soterrava as canções em avalanches de estridência e dissonância, eletrocutava melodias e harmonias e, numa reação quase instintiva aos anos da peste-Trump, autorizava que, pelo meio da tempestade eletroacústica, se decifrasse uma espécie de SOS invertido: “It’s more let it out than let it go, it’s not the end, it’s just the end of hope.” Agora que, com “Hey What”, se dispõem a cartografar o território então descoberto, Alan e Mimi conseguem já traçar as linhas que unem esse tempo com o do pesadelo pandémico que se lhe seguiu e que esteve também como pano de fundo do novo álbum: “Tínhamos tudo isso na cabeça, evidentemente”, dizem ao Expresso.

