Manoel de Oliveira, fotógrafo. O outro lado do mestre, na Gulbenkian

O que separa a fotografia do cinema não é o tempo nem o espaço, mas o movimento (que é uma combinação destes dois). Os americanos acertaram em cheio quando chamaram ao cinema “moving pictures” ou “movies”. Num famoso ensaio de 1766 sobre Laocoonte, Gotthold Lessing distribuiu as artes pelos domínios do espaço (como a pintura) e do tempo (como a poesia), mas a descoberta relativista do contínuo do espaço-tempo na transição dos séculos XIX/XX veio complicar as coisas. Goethe, aliás, já baralhara a classificação com a sua proposta de que a “arquitetura é música congelada”. (A música, por seu turno, seria arquitetura liquefeita.) Enquanto a fotografia, como a memória, é tempo congelado numa (quase) eternidade, o cinema é fotografia animada pela velocidade. Intrigantemente, é a velocidade da luz que controla os conceitos relativistas (e sem luz não haveria nem fotografia nem cinema).

