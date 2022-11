Ópera “Ariodante”, uma das maiores de Händel, estreia-se em Portugal

A ópera "Ariodante" foi um grande sucesso de Händel, em 1735, e é uma das suas principais obras nesse género. Contudo, até hoje permanecia inédita nos palcos portugueses. Esta segunda-feira, pela primeira vez, o Teatro de São Carlos vai apresentá-la com um elenco em que se destacam Cecilia Molinari e Ana Quintans. É uma versão semi-encenada, mais curta do que a original, sem os ballets que esta contém (à excepção de uma dança) e omitindo também uma ou outra ária que é habitual cortar. No total, são duas partes, de 68 minutos cada, conforme explicou ao Expresso o encenador, o argentino Mario Pontiggia.

A produção é importante não apenas por ser a ópera que é e por se tratar de uma estreia, mas também por ser a primeira vez que o São Carlos tem uma ópera sem ser em versão de concerto desde o início da pandemia. Era nesta versão que a obra devia ter sido apresentada em março, mas tal não foi possível e o teatro pediu então ao encenador que fizesse uma versão "semi-staged". "Eu fiz outra proposta, de criar um espaço, um mini-cenário dentro do cenário, com a orquestra barroca em cena, para recriar um pouco o espírito. É por isso que o espetáculo está concebido como se fosse um espetáculo barroco da época", explica Pontiggia. "A sala está acesa. E no cenário há um dispositivo muito simples, que é um labirinto branco, permitindo que a vítima de toda a situação seja continuamente espiada e a conjura que se arma em torno dela se posa materializar. A iluminação está adaptada segundo o espírito do ambiente em cada ária".

antonio p ferreira

A primeira colaboração de Pontiggia com o teatro foi justamente numa ópera de Handel, "Rinaldo", com Teresa Berganza, há cerca de trinta anos. Uns anos depois, regressou com uma Traviata. Ariodante é a primeira encenação no teatro que assina ele próprio, e parece ter corrido bem. "Foi muito trabalhoso de montar, mas graças a Deus, quando o público o vir, verá que é muito ágil. Para conseguir isso foi preciso um grande esforço. Graças aos intérpretes e aos atores e figurantes e aos músicos e todos os participantes, foi relativamente fácil".

"O problema de "Ariodante" é que tem uma música belíssima mas uma história um pouco confusa. Há momentos em que não se percebe bem", continua. "Usámos a dramaturgia para tornar as situações um pouco mais claras. A música é de uma qualidade tão incrível que, digamos, todo o nosso trabalho valeu a pena". Às 20h00 desta terça-feira, essa história de amor, ciúme, conspiração e heroísmo passada na Escócia medieval, transfigurada pelo génio do maior dos contemporâneos de Bach e numa encenação original, vai iniciar a carreira em Portugal.