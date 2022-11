Stephen Crane por Paul Auster. A história do maior autor americano do seu tempo

Quando um escritor decide homenagear outro, a curiosidade sobre os motivos é inevitável. Um elemento de afinidade há de sempre existir, evidente ou não. A qualidade da história a contar também será um fator. E pode haver circunstâncias mais práticas. No caso do presente livro, em que o romancista Paul Auster (“Trilogia de Nova Iorque”, “A Noite do Oráculo” ou “4321”) biografa outro americano, nascido em Newark, New Jersey, houve uma mistura de todas essas coisas. Após terminar um livro de grandes dimensões (“4321”), Auster resolveu tirar umas férias, dedicar algum tempo a ler, em vez de escrever. Retomou contacto com Stephen Crane, autor que viveu de 1871 a 1900 e é conhecido sobretudo por um romance, “The Red Badge of Courage”, em tempos lido pelos americanos no liceu mas hoje largamente esquecido. Contrariar esse esquecimento foi o objetivo principal de Auster, que encontrou em Crane um autêntico milagre literário: alguém que, em 28 anos de vida, conseguiu produzir uma obra extensa, variada e de alta qualidade em géneros que vão do jornalismo à ficção e à poesia. Auster não é o primeiro escritor moderno a reconhecer a grandeza de Crane. Gore Vidal, por exemplo, considera que ele representa melhor do que o próprio Hemingway certas virtudes literárias normalmente associadas a este. Mas Auster vai mais longe, vendo em Crane não só o maior autor americano do seu tempo como um exemplo de precocidade que o torna o equivalente americano de Keats, Mozart e Schubert.

