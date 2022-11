“Matuttino de Morti” abre Festival de Música Antiga de Oeiras

O West Coast — Festival de Música Antiga de Oeiras existe há 14 anos. Promover a música antiga, definida como reportório que vai até ao início do século XIX (alargando, portanto, o conceito de música antiga que outros festivais adotam, o qual abrange música da primeira metade do século XVIII para trás), em instrumentos históricos tocados por intérpretes especializados, portugueses e estrangeiros — esta a definição lapidar do propósito do festival dada pelo seu diretor artístico, João Janeiro.

A ênfase vai muito para a música portuguesa. Logo no primeiro concerto, segunda-feira à noite, é apresentada a estreia moderna de uma obra chamada "Matuttino de Morti", cujo manuscrito se encontra em Viseu. "Basicamente, é uma obra dedicada aos defuntos, mas foi muito importante para a música vocal portuguesa dos finais de finais do século XVIII e durante todo o século XIX", diz Janeiro. "O compositor é David Perez, um italiano que veio contratado para trabalhar na corte de Dom José."

Outros destaques são o concerto do Ensemble La Fenice, dirigido por Jean Tubéry, que apresenta um programa dedicado à descendência de Bach, incluindo filhos e netos ("é um programa muito variado, e o Ensemble La Fenice é um dos mais famosos do mundo", diz Janeiro); um recital de canto e piano com Ana Quintans, focando sobretudo compositoras do século XVIII ("ela canta Mozart, mas também uma série de compositoras austríacas que ficaram completamente olvidadas"); e um concerto dedicado à família Avondano, "talvez a mais importante e mais influente da cena musical em Portugal na segunda metade do século XVIII", segundo Janeiro.

"O Pietro Giorgio foi pai de uma dinastia de músicos que durou todo o século XVIII e se prolongou até ao XIX, dando origem a músicos fantásticos, violinistas excelentes, cravistas, violoncelistas...", acrescenta. "No concerto vamos fazer uma trio sonata do pai, duas trio sonatas do filho Pedro António, e dois duetos de um outro filho, João Baptista André. É aquela fase do barroco tardio, já com elementos rococó, pós-barrocos."

Um concerto onde o programa vai sendo construído pelos músicos

Até 4 de dezembro, o festival apresenta um total de seis concertos, duas masterclasses, um workshop de dança barroca, e um "concerto aberto, em que o programa vai ser construído pelos músicos durante o concerto. É uma interação entre os dois violoncelistas e o Hyphen Ensemble, um grupo francês", diz Janeiro.

Festivais de música antiga não abundam em Portugal. Janeiro menciona o de Loulé, mais antigo mas este momento parado, bem como dois em Faro e Portimão e ainda "um pequeno ciclo de música antiga em Castelo Branco".

Sobre o período que por vezes é considerado a era de ouro da música portuguesa, entre o século XVI e o XVII, lembra que tem constado do festival em anos recentes, com grupos como os Cupertinos e o ensemble O Douro.

A música coral está sempre presente no festival, diz Janeiro, lembrando que este ano ele encerra com um concerto intitulado "Con amore", onde o grupo Voces Caelestes apresenta obras corais de Haydn com tema amoroso.

Entretanto, a preceder os concertos, este fim-de-semana o Palácio Marquês de Pombal acolhe uma mostra de discografia de música antiga portuguesa. Coordenada por Tiago Hora, é a primeira do seu género.