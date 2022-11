Diana, o pavão real. Três dias na vida de uma princesa

Ela está, com toda a evidência, perdida. A primeira linha de texto que lhe ouvimos é um remordido “Where the fuck am I?”, a falar sozinha, enquanto vasculha um mapa, ao volante de um carro no meio de sítio nenhum. Não é um carro qualquer, convenhamos, sempre é um Porsche descapotável, e ela, quando pára num lugarejo à procura de indicações sobre a estrada a tomar, é reconhecida de pronto pelas pessoas, que ficam num silêncio constrangido, não querem acreditar. O mesmo se passa com o espectador.

Reconhecemo-la, claro, pelo penteado e vestes, pela fala a roçar o cicio, pelo jeito particular de inclinar a cabeça e sorrir, naquele modo dúbio de menina um bocadinho embaraçada e de mulher que sabe perfeitamente o efeito que causa. É Diana, Spencer de apelido hereditário, princesa de Gales pelo casamento com o herdeiro do trono britânico, personagem em que Kristen Stewart mergulha num misto de inserção e desapego, desempenho fulcral num filme que muito se apoia na sua força frágil. Mas, ao mesmo tempo que a identificamos, também nos sentimos como os britânicos anónimos: custa acreditar que a provável futura rainha consorte, a mãe dos príncipes que asseguram a sucessão dinástica do Reino Unido, ande por ali, à deriva, fora das baias da segurança que rodeia o núcleo central da família real.