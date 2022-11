Documentário espanhol “918 Nights” e “Distopia”, de Tiago Afonso, vencem DocLisboa

“918 Nights”, documentário de Arantza Santesteban, venceu o Grande Prémio Cidade de Lisboa para Melhor Filme da Competição Internacional da edição deste ano do DocLisboa. A obra é uma reflexão sobre “a resistência a diferentes sistemas de controlo sobrepostos”, num “filme pessoal e político” onde a realizadora espanhola provoca e comove “com a honestidade e a subtileza do seu olhar”, segundo o entendimento do júri. O nome do filme remete para o número de dias que Arantza Santesteban esteve encarcerada, depois de ter sido presa em 2007, acusada de terrorismo por alegada ligação à ETA.

Já “Distopia”, de Tiago Afonso, venceu o prémio HBO Portugal para Melhor Filme da Competição Portuguesa (atribuído unanimemente) — “por ter encontrado a distância justa para retratar a luta de uma comunidade pelos seus direitos” — e o prémio Escolas ETIC para Melhor Filme da Competição Portuguesa. “Uma escolha muito difícil, entre curtas e longas, todas excelentes, cada uma com a sua visão única e importância social”, sublinhou o júri deste último prémio, que acabou por escolher um trabalho “de vários anos, que é um retrato e uma crónica de sofrimento contínuo e presente, causado pela gentrificação da cidade do Porto, cujas imagens e estrutura levam a uma necessidade de ação por todos o que o experienciam”.

O Prémio Sociedade Portuguesa de Autores do Júri da Competição Portuguesa distinguiu a coprodução luso-brasileira “Meio Ano-Luz”, de Leonardo Mouramateus, “pela simplicidade e subtileza narrativas com que o filme ilumina uma esquina lisboeta cheia de História”. O prémio foi atribuído por unanimidade.

“O Lugar Mais Seguro do Mundo”, de Aline Lata, Helena Wolfenson, foi outro dos filmes premiados no 19º DocLisboa, ao conquistar o Prémio Canon, do Júri da Competição Internacional. “A obra luta contra a indiferença do extractivismo humano e ambiental enquanto mostra a importância de preservar os lugares naturais e emocionais.”



Na mesma competição, “Public Library”, de Clément Abbey, mereceu uma Menção Honrosa, sendo destacada “a capacidade do cineasta de encontrar as redes que ligam estranhos num lugar presumido como individualista”. Public Library recorda-nos de re-imaginar o espaço público, celebrando o quotidiano íntimo de uma comunidade.

"Alcindo", de Miguel Dores, a partir da história do homicídio de Alcindo Monteiro, vítima de ódio racial em 1995, venceu o Prémio do Público.

O festival DocLisboa começou no dia 21 e regressou este ano ao formato em sala de cinema, com a apresentação de mais de duzentos filmes. Encerra este domingo com "The Tale of King Crab", de Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, um filme que estreou em 2021, em Cannes.