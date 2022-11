Como Hollywood lida com a morte precoce (nas rodagens)

Em Hollywood, a morte é uma indústria paralela. Desaparecimentos precoces, como os de James Dean e Marilyn Monroe ou, mais recentemente, de Heath Ledger, deram origem a mitologias persistentes, enquanto outras mortes, como as de Natalie Wood, de George Reeves (o primeiro Super-Homem na televisão) ou de Grace Kelly (que já tinha saído há muito de Hollywood, se é que uma estrela daquela dimensão alguma vez pode sair de Hollywood) alimentam ainda hoje infindáveis teorias da conspiração. No cruzamento entre Sétima Arte e tragédias reais, as mortes durante as filmagens são uma subcategoria à qual só se costuma dar relevo quando envolve um nome conhecido, como no caso recente de Alec Baldwin, cujo disparo acidental durante a rodagem de um western (sim, ainda se fazem westerns em Hollywood) matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e feriu o realizador Joel Souza.

De acordo com a Associated Press, entre 1990 e 2014 ocorreram 194 acidentes graves durante as rodagens de filmes ou séries nos Estados Unidos, dos quais resultaram pelo menos 43 mortes. Nenhuma teve tanto impacto como a do ator Brandon Lee (na foto), durante as filmagens de “O Corvo”, em 1993. Vários fatores contribuíram para a comoção generalizada que se seguiu ao incidente fatal. Para começar, Brandon, de 28 anos, era filho do mítico Bruce Lee, cuja morte devido a uma inflamação cerebral em 1971, quando se encontrava em Hong Kong para prosseguir a sua meteórica carreira cinematográfica, também entrou para o folclore do cinema e gerou inúmeras teorias, desde as de um homicídio encomendado pelas tríades às de uma possível overdose.

