Académicos suecos, o óbvio e o improvável

Mais um branco. Mais um europeu. Mais um homem. Mais um de língua inglesa. Demasiado obscuro. Demasiado popular. Demasiado polémico. Demasiado consensual. Demasiado hermético. Demasiado acessível. Já não era sem tempo. Nunca ouvi falar. Sejamos honestos. A capacidade da Academia Sueca de pôr o mundo a discutir os méritos literários de autores desconhecidos para a maioria dos leitores talvez só seja comparável à capacidade de nos pôr a discutir os méritos de autores conhecidos, quer dos que ganham, quer dos que morrem à espera de um telefonema com o indicativo internacional da Suécia a uma quinta-feira de manhã do início de outubro.

Os insondáveis critérios da Academia e o facto de não ser divulgada uma lista prévia tornam praticamente impossível adivinhar o nome do vencedor: tanto pode ser um dos autores mais populares do planeta como outro cujo reconhecimento dos suecos surpreende até os próprios editores. O tanzaniano Abdulrazak Gurnah insere-se nesta categoria. Se há muitos autores nobelizados aos quais, antes do prémio, só faltava um público internacional mais vasto, Gurnah era, até à semana passada, um escritor quase invisível no Reino Unido, onde vive há mais de 50 anos e publica há mais de 30. O seu nome não constava em nenhuma das listas das casas de apostas e ninguém lhe atribuía sequer hipóteses remotas de arrecadar o Nobel (ninguém exceto uma economista venezuelana que alegadamente andava a profetizar o triunfo de Gurnah desde 2013).