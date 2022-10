Precários de Serralves escrevem a António Costa: “Não permita que o silêncio se transforme em conivência com más práticas laborais”

O primeiro-ministro vai estar presente esta sexta-feira, às 18h30, na inauguração da exposição “Joan Miró: Signos e Figuração”, onde estará acompanhado pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, e pelo presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira. Numa carta aberta endereçada a António Costa, na qual dizem aguardar “ansiosamente” por uma resposta, os trabalhadores precários de Serralves dizem que teriam “muito gosto em proporcionar-lhe uma visita orientada à mesma, devidamente informada — fruto de vários anos de experiência, investigação e estudo”, mas, “infelizmente, a equipa de educadores da Fundação foi afastada das suas funções, e há mais de um ano que à esmagadora maioria dos seus elementos não é atribuído qualquer trabalho”.

“Esta atitude extremada reflete a ação de uma administração que desde o início da pandemia optou por tentar silenciar esta equipa, recusando diálogo interno, bem como as orientações oficiais da Autoridade para as Condições do Trabalho, que acabaria por identificar 21 falsos recibos verdes”, referem os colaboradores, para os quais “a presente administração escolheu desobedecer às diretrizes da ACT, deixando os processos avançar para tribunal”.

“O facto de ainda nos encontrarmos a aguardar pela resolução dos processos não é justificação para o afastamento da equipa, nem tampouco é justificação a alegada falta de público em contexto de pandemia”, pode ler-se na carta aberta. “Há públicos e educadores disponíveis, pelo que não se compreende a inércia e falta de vontade por parte da Fundação de Serralves relativamente ao Serviço Educativo de Artes”.

Os precários denunciam, ainda, que a Fundação de Serralves “cortou a 100% a remuneração de trabalhadores de quem depende há anos/décadas para assegurar um funcionamento de excelência, e aos quais exigia uma disponibilidade mínima de três dias por semana”.

Face “à precariedade perpetuada por esta e outras instituições culturais com financiamento público”, os trabalhadores perguntam “o que vai fazer o Governo” e “se vai continuar a financiar instituições como a Fundação de Serralves sem exigir o cumprimento das leis laborais”. Além disso, questionam como é que António Costa se “posiciona face à decisão da administração da Fundação de Serralves de ignorar as orientações de uma instituição estatal como a ACT”.

Ao primeiro-ministro apelam: “Contrariamente à vice-presidente do Conselho de Administração, Isabel Pires de Lima, e à ministra da Cultura, Graça Fonseca, não permita que o silêncio se transforme em conivência com más práticas laborais já amplamente divulgadas ao longo dos três últimos anos”.

Os funcionários esperam ainda que a visita de Costa a Serralves “seja um manifesto apoio à Cultura e ao Património, e não uma forma de legitimar a ação de uma administração que já por duas vezes foi chamada ao Parlamento para responder por factos que evidenciam abusos laborais”. E lembram: “onde há fumo há fogo, senhor primeiro-ministro”.

Também Ana Pinho, presidente da Fundação de Serralves, com quem os precários mantêm um braço de ferro na luta por condições laborais mais adequadas, estará presente na inauguração da mostra com 85 obras, onde se incluem pinturas, esculturas, colagens, desenhos e tapeçarias do artista catalão.

A exposição, comissariada por Robert Lubar Messeri, ficará aberta ao público até 6 de março de 2022.