Em diálogo. Quando o desenho do novo se confronta com algo que vem do passado

Quer em design, quer em arquitectura, é muitas vezes frequente que o desenho do novo se confronte com algo que vem do passado. No início de um projecto, o que é dado ao designer ou ao arquitecto é um briefing, um programa, ou um desafio para resolver. Esse briefing desenrola-se dentro de um contexto que às vezes pode ser quase como uma tela em branco, ou seja, um contexto quase sem história ou de condicionantes simples, como uma casa num terreno vazio e grande, um interior de um apartamento acabado de construir, um poster sobre um novo evento, uma linha de mobiliário para uma empresa que está a começar. Mas pode acontecer — e essa será talvez a maioria dos casos — que tenha lugar num contexto cheio de informação, vinda do passado e do presente. Essa informação pode ser materialmente muito visível e ter grande impacto simbólico, narrativo e funcional. Pode estar literalmente colada ao “sítio” onde vamos intervir de novo e ter uma expressão elaborada, marcante.

Nestes casos é fundamental que os arquitectos e os designers saibam fazer duas coisas que são estruturais para a sua profissão: dialogar e respeitar, enquanto inovam. Ora, parecendo simples não é de facto algo que aconteça com regularidade. Por um lado o desejo de inovar, de fazer diferente, de deixar marca, de conceber uma nova linguagem, sobrepõe-se quase sempre a tudo. Por sua vez, o diálogo implica conhecimento sobre o outro ou sobre a outra “coisa”, o que demora tempo e tempo parece ser bem que não temos; por último respeitar implica saber reconhecer valor em algo que não é feito por nós, reconhecer diferença e conseguir não a anular, ou seja, implica a existência de uma enorme autoestima e segurança, o que parece escassear