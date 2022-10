A aventura de Tintin. Objetivo Portugal

A banda desenhada é a televisão numa folha de papel” afirmou Adolfo Simões Müller, o padrinho das histórias aos quadradinhos em Portugal e autor de estupenda literatura infantil nos anos 40 e 50. Quando comecei a ler “O Papagaio”, a televisão já tinha sido inventada — fora objeto de maravilha no Pavilhão da RCA da Feira Mundial de 1939 em Nova Iorque — mas não estava comercializada. (Só seria introduzida em Portugal em 1956, na Feira Popular de Lisboa, no último ano em que esteve instalada em Palhavã, hoje território das Fundações Eugénio de Almeida e Calouste Gulbenkian.) A escolha de “O Papagaio”, o jornal infantil de inspiração católica fundado por Müller em 1935, não fora casual. Havia outros jornais e revistas de histórias aos quadradinhos, como “Pim Pam Pum!” (associado a “O Século”), “O Mosquito” ou o “Diabrete”, mas “O Papagaio” tinha um trunfo: “As Aventuras de Tim-Tim”, o repórter de 15 anos de poupa loura espetada e calças à golfe, órfão, mas sempre acompanhado do fiel “Rom-Rom” — um cachorro pelo-de-arame branco bem-pensante, de sexo indeterminado — criados pelo belga Georges Remi sob o imortal pseudónimo de Hergé. (Uma combinação dos nomes das suas iniciais lidas de ordem inversa, R. e G.) ‘Tim-Tim’ era aquilo a que mais tarde se chamaria um role model, um modelo de virtudes onde a ingenuidade dava o braço à engenhosidade. Curioso e corajoso, nascera para deslindar mistérios e neutralizar ameaças e catástrofes, acudindo aos fracos e inocentes e castigando os maus. O mundo estava em guerra, eu era um miúdo de cinco anos, e fiquei com um amigo para a vida.

Portugal foi o primeiro país não-francófono a publicar “As Aventuras de Tintin”. Melhor ainda, fê-lo logo a cores (quando na Bélgica natal continuaria a preto e branco até à publicação do álbum “A Estrela Misteriosa”, em 1942). O herói de 15 anos nascera em 1929 com a aventura “Tintin no País dos Sovietes”, publicada no suplemento infantil (semanal) le petit vingtième do jornal católico “Le Vingtième Siècle”. Por cá, estreou-se em 1936 em “O Papagaio” com “Tim-Tim na América (do Norte)”. (Em Espanha e na Grã-Bretanha só começou a ser publicado no pós-guerra, em meados dos anos 50.) O catolicismo convicto dos vários intervenientes explica o avanço português. Numa viagem à Bélgica, Simões Müller terá tomado conhecimento do petit vingtième com o pequeno-grande herói Tintin. Em vias de fundar “O Papagaio”, em 1935, Müller pediu ao amigo padre Abel Varzim — que regressara no ano anterior da Bélgica, após doutoramento na Universidade Católica de Lovaina — para interceder junto de Georges Remi afim de obter os direitos de reprodução. Entre católicos tudo se concertou, e em 1936 ‘Tim-Tim’ estreava-se em “O Papagaio”. Quanto a Varzim, teve um papel ativo — tal como Müller — na fundação, também em 1936, da Rádio Renascença, a emissora católica portuguesa. Defensor de causas sociais, preocupado com as condições da classe operária, o padre Varzim viria a afastar-se do regime e a combater as ideias do Estado Novo, tendo sido perseguido pela polícia política. Em 1994, 30 anos após a sua morte, foi agraciado com o grau de Grande Oficial da Ordem da Liberdade. ‘Tim-Tim’, o rapaz que não envelhece (tal como Peter Pan), terá exultado!

