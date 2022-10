“Take the Money and Run”: museu deu €72 mil para artista criar duas obras com esse dinheiro - mas ele deixou as telas em branco e fugiu

O Museu de Arte Moderna Kunsten, na Dinamarca, entregou 534 mil coroas dinamarquesas (cerca de €72 mil) ao artista Jens Haaning para que este concebesse duas obras em que utilizaria as notas como material.

Esta sexta-feira, quando a exposição sobre o futuro do trabalho foi inaugurada, era suposto que os visitantes pudessem ver dois grandes quadros cheios de notas. Em vez disso, viram apenas duas grandes telas em branco deixadas pelo autor de 56 anos - que fugiu com o dinheiro.

Embora as peças estejam longe de ser aquilo que o museu encomendou, ainda assim as telas acabaram por ser expostas ao público. O artista intitulou o trabalho como “Take the Money and Run”.

“A obra de arte é que eu levei o vosso dinheiro”, disse Hanning. “Encorajo outras pessoas que têm condições de trabalho tão miseráveis como eu a fazerem o mesmo”, acrescentou o artista.

O diretor do Museu de Arte Moderna Kunsten, citado pela BBC, confessa que se riu com a ousadia do artista, que descreve como alguém com muito sentido de humor, mas ainda assim deixa claro que Haaning tem até 16 de janeiro para devolver o dinheiro.