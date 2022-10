Bruno Dumont apresenta-nos uma repórter sensacionalista chamada “France”. Será uma mártir no mundo infernal que a alienou?

Celebridade do jornalismo e repórter sensacionalista, France (Léa Seydoux) é uma das personagens mais complexas da galeria de Bruno Dumont. O filme, que tem o nome dela, defende que a realidade que a televisão copia (ou encena) nada nos diz da realidade porque essa cópia não é verdadeira. Não há “transfiguração” (palavra de Dumont) no regime de imagens e sons que os media hoje debitam, tal como ela existe para um romancista, um pintor ou um cineasta. A verdade só aparece quando se dá a dita “transfiguração” e Dumont está evidentemente a falar de realismo, a procurar uma “revelação” (outra palavra dele), “porque o real é um balbucio, não nos diz nada e não precisamos dele para nada, precisamos de outra coisa, do que está atrás da aparência das coisas.”

