Violinista clássico britânico desiste de concerto por não poder homenagear Jimi Hendrix

O violinista Nigel Kennedy, um grande artista britânico que é dos mais importantes divulgadores de música clássica nas últimas décadas (com cross-overs e colaborações com artistas em diversos géneros) retirou-se de um concerto a dias de ele acontecer por não lhe permitirem tocar uma homenagem a Jimi Hendrix. Na altura queixou-se de "segregação musical" e disse que "se fosse aplicado a pessoas, seria ilegal".

Agora, numa entrevista ao diário "The Guardian", explicou mais em pormenor como o problema aconteceu. Ao que parece, a estação que organizava o concerto no Royal Albert Hall, a Classic FM, não lhe disse diretamente que não, mas colocou-lhe obstáculos sobre obstáculos: nada de ensaios, um maestro imposto ("não precisávamos de um e eu nunca fiz a peça com um"), e, acima de tudo, um certo sentido de que sabiam melhor do que ele o que aquele público em particular queria.

A Classic FM é uma estação de música clássica popular, em contraste com a Radio 3 da BBC, por exemplo. Para Kennedy, um caso raro de músico de topo que está igualmente à vontade com especialistas e com leigos, e que teve um dos álbuns de música clássica mais vendidos de sempre - a sua gravação das Quatro Estações de Vivaldi, em 1989 - "é irónico que eles agora me digam o que é adequado para o público deles".

“Jurassic FM” impede homenagem

Lembrando as suas colaborações como artista com o violinista de jazz Stephane Grapelli e outros, Kennedy resume o seu percurso inicial e nota que podia facilmente ter-se tornado um músico não clássico, embora tenha admitido ao "Guardian": a ser assim "provavelmente não estaria aqui a falar consigo agora".

De qualquer modo, insiste que Hendrix é um grande compositor, ao nível de Bach e Beethoven... e superior a Vivaldi, sugere. Pela sua parte, só não gosta que lhe estejam sempre a pedir para tocar as Quatro Estações. Segundo ele, é como pedir aos Deep Purple para tocarem "Smoke on the Water".

Se tinha aceite fazer isso pela enésima vez no Royal Albert Hall, foi na condição de ser com uma orquestra tecnicamente diversa, e de poder também tocar "Little Wing", de Hendrix, ao estilo de um compositor britânico do século XX. A estação a que chama Jurassic FM, pelos vistos, não lhe facilitou as coisas, e ele tem pena.