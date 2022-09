Anunciados os finalistas do Booker Prize

Longe vai o tempo em que associávamos a ficção literária de língua inglesa a histórias sobre problemas familiares de aristocracia (ou de uma certa classe média) e aos trâmites e angústias de expatriados britânicos em partes sortidas do mundo. Hoje em dia, os prémios literários britânicos, e em especial o mais falado deles todos, o Booker Prize, são resolutamente cosmopolitas, com obras que tratam de outros lugares e culturas a partir de vozes oriundas delas.

Um bom exemplo disso é a 'shortlist' (lista curta, ou de finalistas) do Booker, que foi anunciada esta terça-feira. Sendo um prémio aberto a obras de ficção em inglês publicadas no Reino Unido e na Irlanda entre outubro do ano passado e setembro deste ano, surgem histórias sobre a vida na internet até explorações do racismo, da violência e da disfunção familiar em lugares e tempos muito diferentes.

"The Promise" (a promessa), de Damon Galgut, estrutura a história de uma família branca na África do Sul em torno de quatro funerais ao longo de tantas outras décadas. A poetisa americana Patricia Lockwood, na sua estreia ficcional, conta os efeitos de um post que se torna viral e muda a vida da sua autora em "No One is Talking about This" ("Ninguém está a falar disto").

O legado da guerra civil no Sri Lanka é o pano de fundo de "A Passage North" ("Uma passagem a norte"), de Anuk Arudpragasam, descrito como um romance sobre desejo e perda. A História, embora mais antiga, alimenta igualmente "The Fortune Man" ("O homem da fortuna"), de Nadifa Mohamed sobre um erro judiciário fatal nos anos 1950, e "Great Circle" ("Grande círculo"), de Maggie Shipstead, sobre uma aviadora que desapareceu nessa década. Por fim, "Bewilderment" ("Perplexidade", "Confusão"), de Richard Powers, passado num futuro terrestre próximo e degradado fala de um cientista viúvo que tem de proteger o seu filho doente.

Algures dos autores na lista são estreantes, outros repetentes (para Galgut, é a terceira vez). A 3 de novembro será anunciado em Londres o vencedor do prémio, que tem um valor nominal de 50 mil libras (58, 6 mil euros) e um valor em reputação e vendas que normalmente é bastante superior.