Começou o Tremor, o festival onde é preciso escutar a música com o corpo todo

A chuva que caía à chegada ao aeroporto de Ponta Delgada foi de pouca dura, já que o dia acabou por registar temperaturas condizentes com a dança, saudando o arranque de mais uma edição do Festival Tremor que até ao próximo sábado, dia 11, toma conta da paisagem cultural de São Miguel, nos Açores. Neste périplo ilhéu que nos propõe, o Tremor evidenciou logo no arranque a ideia de trocas e fluxos multilaterais que lhe anima o ADN: Rabo de Peixe veio ao Teatro Micaelense, pela mão de Jerry the Cat, artista americano há muito residente em Portugal, a quem coube a orientação da escola de música da vila pertencente ao concelho da Ribeira Grande, mas os ponta-delgadenses, os reais e os temporariamente importados do continente e mais além, também foram convidados a saírem da cidade para, no espaço exterior do magnífico Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, poderem, enfim, dançar. Com ou sem máscara.

