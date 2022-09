Tremor, o festival que é um transe atlântico

O festival Tremor começou a ser planeado em 2013 e nasceu no ano seguinte, com escala mais modesta do que a que hoje se lhe reconhece, como evento de apenas um dia e cartaz desenhado exclusivamente com talento nacional e concentrado apenas em Ponta Delgada. Depois cresceu, apoiando-se numa alteração profunda do contexto de natural isolamento a que São Miguel e as restantes ilhas dos Açores estavam então sujeitas, sobretudo em plena era de austeridade pós-crise financeira global. A gradual abertura do espaço aéreo a operadores internacionais, de mãos dadas com uma explosão do turismo, possibilitaram ao Tremor, nos últimos anos, a conquista de maior visibilidade e de novos públicos. Após o parêntesis de 2020, o festival retoma a sua atividade em 2021 com um cartaz ainda limitado pelos efeitos da pandemia na circulação internacional, mas já com declarada vontade de dar início a um novo ciclo.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.