“Falling” é um filme sobre o perdão. Entrevista com Viggo Mortensen, na estreia como realizador

O primeiro filme realizado por Viggo Mortensen, “Falling — Um Homem Só”, foi escrito pelo ator americano depois da morte da sua mãe, estava ele ainda a lidar com o luto e com velhas memórias de infância. Lembrando-se delas, Viggo recordou também o pai e a relação conflituosa que com ele manteve durante longos anos. E pôs-se então a escrever um guião muito mais pessoal do que a ficção que, de facto, se pode ver no ecrã, imaginando uma família em ressonância com a sua. É a história de um pai e de um filho desavindos que resolvem dar uma última oportunidade um ao outro, cada um à sua maneira — e elas não podiam ser mais opostas.

Não foi um passo fácil, Mortensen contou-nos no ano passado, durante o Festival Lumière, em Lyon, que o projeto foi adiado várias vezes por falta de financiamento. E depois veio a pandemia, que comprometeu e muito a vida comercial do projeto acabado: “Falling” havia sido selecionado para a competição de Cannes 2020, esperava-o o mais mediático dos palcos, mas o festival não ocorreu, a estreia foi ficando comprometida — e tanto assim foi que, entre nós, só agora, mais de um ano depois, pode ser visto nas salas.