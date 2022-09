"Porque é que não temos grandes encenadoras ciganas em Portugal?", pergunta Tiago Rodrigues

A temporada 2021/22 do Teatro Nacional D. Maria II, a última em que o diretor artístico é Tiago Rodrigues - a partir do próximo ano, vai dirigir o Festival de Avignon, em França - abre com um espetáculo invulgar: "Andy", sobre Andy Warhol. Não é apenas a estreia do conhecido realizador cinematográfico Gus van Sant no teatro, ainda para mais musical. É também uma estreia mundial. A equipa é integralmente portuguesa (ao ponto de ser The Legendary Tigerman quem orquestra as canções originais de Van Sant), e o espetáculo integra-se na programação do BoCA, a Bienal de Artes Contemporâneas 2021.

Em termos gerais, o teatro mantém a sua linha habitual, com a participação de encenadores portugueses e estrangeiros, espetáculos de companhias portuguesas - umas já veteranas, outras novas - e uma diversidade de eventos e festivais, entre eles o Alkantara Festival, o Festival Europeu, e o Feminist Futures Festival (este uma estreia). Diversos programas que o teatro já tinha em curso, alguns deles visando a descentralização, vão continuar, como compete a um teatro nacional.

Tiago Rodrigues explicou ao Expresso como encara o seu ano final do D. Maria II. "Julgo que esta temporada encapsula as linhas fundamentais do trabalho que vimos fazendo, sobretudo na programação artística. Mas também tem algumas novidades. Há uma grande aposta na diversidade de artistas apresentados. O D. Maria tem primado por apresentar uma grande diversidade de espetáculos a atrair uma diversidade de públicos, mas chegou a altura de, também, termos a preocupação de garantir a diversidade em quem faz os espetáculos. Para não serem sempre os mesmos a terem acesso às ferramentas de criação. E quando digo os mesmos, não estou a dizer os mesmos artistas, mas puderem sê-lo pessoas que muitas vezes têm dificuldade em sê-lo. Um exemplo é a Chiara Bersani, uma artista italiana com deficiência que apresentará "Gentle Unicorn" a abrir o festival Alkantara, já em novembro. É um espetáculo absolutamente fenomenal, mas que também coloca a questão de quanto tempo vai demorar ainda até que artistas com deficiência sejam tratados em pé de igualdade, por exemplo num teatro nacional como o D. Maria II. Ou então, o espetáculo Cosmos, o regresso da companhia Aurora Negra, que este ano também repõe o seu espetáculo homónimo, de estreia enquanto companhia. Três criadoras negras, portuguesas, que trabalham em Portugal, a criar um espetáculo com base num texto original no D. Maria, de alguma forma questionando o lugar da representatividade dos artistas negros nas instituições culturais portuguesas".

"Julgo que, além de fazermos aquilo que vimos fazendo, e por vezes bem, este ano acrescenta-se essa preocupação, que é do nosso tempo e o será nos próximos anos, da diversidade e da pluralidade de vozes que têm acesso aos palcos e às ferramentas de um teatro nacional".

O que é que um teatro nacional permite que poderá não ser possível, digamos, em Avignon? "Há enormes diferenças", responde. "Desde logo, a diferença entre um teatro que tem uma programação todo o ano, e um festival, que é um grande momento jubilatório, de grande celebração, mas concentrado num mês de verão, um mês no qual temos de viver tudo intensamente. Todo o mundo viaja para Avignon para viver quase exclusivamente de teatro, como se só se alimentasse disso durante esse tempo. Um teatro nacional como o D. Maria é uma experiência quotidiana - uma experiência, digamos assim dos dias úteis. Um festival é mais parecido com um fim de semana, ou com os feriados ou as férias. A experiência dos dias úteis é a de uma consciência de que tudo o que se faz num teatro nacional tem um papel exemplar. É sistémico. Pode influenciar todo o sistema teatral, pode influenciar a sociedade, pode influenciar o país, e deve ser pensado para o quotidiano das pessoas. Para que as pessoas que trabalham de segunda a sexta, às vezes com horários loucos, às vezes sem lhes passar pela cabeça ir ao teatro, sintam que de vez em quando faz sentir ir ao teatro nacional, ser espectador de teatro. Há sempre uma diversidade de propostas que permite sempre que, pelo menos uma vez por ano, qualquer pessoa em Portugal encontre no Dona Maria um espetáculo que foi pensado para si".

Uma vez mais, insiste na necessidade de abrir as portas a pessoas que vêm de partes da população portuguesa onde "nem imaginem que possam ser artistas profissionais, por exemplo. Porque é que não temos grandes encenadoras ciganas em Portugal? Porque é que não temos grandes cenógrafos negros? Porque é que muitas vezes, quando se é do interior rural, ou mesmo do interior urbano, tem-se muito mais dificuldade em fazer um percurso como artista? Há um trabalho profundo a realizar aí. Um teatro nacional tem responsabilidades acrescidas, e essa é uma das nossas grandes preocupações para esta fase, depois de uma fase de renovação e revitalização do teatro nacional. Sabíamos que, apesar de muitas metas estarem cumpridas, em arte e em política cultural - um teatro nacional não deixa de ser uma ferramenta política cultural - há novas metas que surge sempre no horizonte".

Nota que o aumento das capacidades de renovação, produção e até remuneração foi acontecendo gradualmente, mas está longe de concluído. E quando lhe pedimos alguns destaques na temporada que se inicia este mês, refere, além dos dois espetáculos já mencionados, a homenagem a Eunice Muñoz que terá lugar a 28 de setembro. no mesmo palco onde ela começou a sua carreira, exatamente oitenta anos depois.