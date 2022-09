Os ABBA voltaram. 39 anos depois, o que podemos esperar?

O primeiro single dos Abba em 39 anos acaba de ser lançado e junta duas novas canções. “I Still Have Faith In You” é uma balada sumptuosa que não esconde nem a memória de clássicos de outras eras nem as marcas do tempo que, entretanto, passou. “Don’t Shut Me Down” é a outra nova canção, devolvendo aqui os Abba aos caminhos de um som pop que estavam a trabalhar em inícios dos anos 80, mas sem que a coisa tenha o sabor nem a nostalgia nem a mofo. Vibrantes, luminosas, traduzindo aquele raro toque de Midas que fazia das canções dos quatro suecos algo com imediato sabor a clássico e assinalando ao mesmo tempo a alegria do regresso, estas duas canções são o avanço para um novo álbum, de título “Voyager”, que os Abba editam a 5 de novembro.

