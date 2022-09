Todos os medos de Graça Morais estão em Bragança

A mais cruel das ironias contida na exposição de Graça Morais patente no Centro de Arte Contemporânea com o seu nome, em Bragança, residirá na inquietação de almas porventura tocadas pela violência de telas tão viscerais, tão cruas, tão carregadas de dramas de que, afinal, tantos se sentem tão distantes. Ao explorar os seus medos, as suas angústias, a pintora projeta-se para lá de si própria e coloca o olhar de quem vê bem no centro do furacão desencadeado pela tragédia dos refugiados, pelo terror de uma pandemia mundial ou pela fragilidade das vítimas face à brutalidade policial. Em cada quadro espraia-se a necessidade de se encenar instantes de angústia, momentos de solidão, retalhos do medo quotidiano.

