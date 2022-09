A grande arte da falsificação

O pintor moçambicano Malangatana morreu em 2011, mas as suas obras continuam a gerar enorme interesse no mercado de arte. Não só os quadros que comprovadamente pintou e assinou como centenas de outros da autoria de falsificadores hábeis e que têm circulado no mercado paralelo, em leilões online e vendas particulares, como se fossem originais do pintor. Em vez de cópias de obras conhecidas, cuja autenticidade é mais facilmente verificável, os “artistas” — no duplo sentido da palavra — optam por imitar um estilo, inundar o mercado de quadros “perdidos” e improváveis “descobertas” e enganar os compradores mais distraídos, gananciosos ou que, sem meios para adquirir os originais, se contentam em pagar um pouco menos por qualquer tela colorida abençoada por uma assinatura mágica que é, não raro, o calcanhar de Aquiles da imitação e trai a sua verdadeira origem. Seja por má-fé, ignorância ou vergonha, os lesados, se é o que são, raramente apresentam queixa às autoridades. Na semana passada, a Polícia Judiciária, que tem uma brigada exclusivamente dedicada a este tipo de crimes, apreendeu mais de três dezenas de obras falsas atribuídas a Malangatana, depois de um colecionador de arte ter apresentado queixa, estranhando o surgimento de várias obras do pintor moçambicano em sites de leiloeiras online a preços invulgarmente baixos. Na sequência da operação foram detidos três indivíduos, incluindo um casal que seria o braço artístico do golpe. Sendo um artista muito imitado, Malangatana está longe de ser a única vítima dos falsários portugueses. Vieira da Silva, Artur Bual, Cargaleiro, Nadir Afonso e Júlio Pomar são alvos frequentes do talento para a apropriação do talento alheio que não se fica por autores nacionais ou com ligações a Portugal.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.