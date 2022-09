Os 12 mandamentos de Manoel de Oliveira. Por Pedro Mexia

Do mudo ao digital, Manoel de Oliveira é um dos casos mais extraordinários da história do cinema. É possível defendê-lo sem entrar, digamos, no mérito da causa, admirando a obstinação, a vontade de fazer os filmes que queria fazer, a resistência a pressões de grupo, a travessias no deserto, a incompreensões. Ou o facto de ter conseguido filmar em 2010 um argumento que escreveu em 1952.

Ainda assim, seria bizarro ignorar o seu mérito enquanto cineasta. “Ditos e Escritos”, editado pela Casa do Cinema da Fundação de Serralves, reúne textos muito diversos e muito esclarecedores, conferências, aforismos, poemas, discursos, depoimentos, artigos na imprensa portuguesa e estrangeira, até anotações no verso de postais ou numa página de jornal, documentos úteis e importantes, se bem que menos memoráveis, em termos estilísticos, do que a “Obra Escrita”, de João César Monteiro. O texto mais antigo é de 1933, o último de 2014, e a arrumação, não-cronológica, identifica linhas de continuidade, ideias sobre o cinema, que Oliveira começou por considerar um processo sobretudo fotográfico (a Casa do Cinema revelou recentemente a sua faceta de fotógrafo), e que viria a conceber como tendencialmente literário.