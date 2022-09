Nápoles, a cidade pela qual “toda a gente se apaixona desde há séculos” que tem no “ambiente humano o seu maior segredo”

“Por vezes penso mesmo que Nápoles ainda possa ser a última esperança que resta à espécie humana”

Luciano De Crescenzo “Così parlò Bellavista”, 1977

noite de 25 de abril de 2019 foi complicada. Acabado de chegar, hospedei-me num hotel modesto com a virtude de ficar perto da estação de comboios e do restaurante que mais me fora recomendado (Mimi alla Ferrovia). Deitei-me cedo com intenção de acordar do mesmo modo. Quem tem insónias aprecia pretextos para não adormecer. A caminho do hotel sobrepôs-se ao barulho das rodinhas da mala o ruí­do oriundo de um ajuntamento alusivo a um tema da atualidade social. O som evoluiu para um ritmo de percussão que à meia-noite ainda embalava o meu espírito multicultural. Desvanecida a música, surgiu a oportunidade de acompanhar uma discussão que durou entre as duas e as cinco da manhã e terá sido a primeira responsável pelo meu apego ao falar napolitano. A curiosidade levou-me a sair da cama, entreabrir o cortinado e espreitar. Era uma discussão entre um homem e uma mulher jovens que parecia terem sido ou não saberem se ainda eram ou se vi­riam a ser ou voltar a ser namorados. Tudo se passava entre dois carros estacionados no meio da rua um ao lado do outro. A mulher estava ao volante do carro parado do lado esquerdo, o homem estava no assento à direita do condutor do carro parado do lado direito. A exiguidade do espaço não tolhia a exuberância dos gestos. Os dois ocupantes que permaneceram entalados entre os conversadores não se mexeram, embora não seja provável que estivessem a dormir. Por volta das cinco da manhã, os carros arrancaram, e dormitei até às sete.