Série de “O Senhor dos Anéis” terá oito episódios. Estreia-se na Amazon Prime Video em setembro de 2022

O universo imaginado por J.R.R. Tolkien vai regressar aos ecrãs, desta vez numa nova produção para televisão. A primeira temporada de “O Senhor dos Anéis” terá oito episódios, o primeiro dos quais com estreia agendada para 2 de setembro de 2022 na plataforma Amazon Prime Video. Há poucos dias, através das redes sociais, emergiu uma primeira imagem de uma série que, ao invés dos filmes de Peter Jackson, não decorrerá nos dias de Bilbo e Frodo Baggins, mas algum tempo antes, durante a Segunda Era da Terra Média.

Na imagem vemos um primeiro olhar sobre Númenor, um reino que emerge no início desse período numa ilha nos Grandes Mares a oeste da Terra Média e que é sobretudo habitada por seres humanos mortais. Os numenorianos, conhecidos pelo domínio das armas, partem a dada altura para Terra Média em auxílio dos elfos para combater Sauron e chegam a tê-lo cativo na ilha que, depois de um tempo de grande prosperidade, acaba tragicamente por desaparecer sob as águas do mar. A história de Númenor surge descrita em “O Sillmarilion”, obra de J.R.R. Tolkien lançada postumamente, em 1977.

