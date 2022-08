Os Killers ainda tinham um grande álbum dentro deles. Só Bruce Springsteen desconfiava

Há mensagens de texto que podem mudar uma vida. Ou, pelo menos, ajudar a concretizar um sonho e operar uma guinada na carreira de uma banda. Que o diga Brandon Flowers, vocalista dos habitualmente espampanantes Killers. No final de fevereiro de 2020, o primeiro ano da era covid, o norte-americano recebeu um e-mail da sua editora, avisando que todos os artistas deveriam continuar na estrada “por sua conta e risco”. O vírus que viraria o planeta do avesso começava a fazer os primeiros estragos e Flowers, que se encontrava numa viagem promocional do vindouro “Imploding the Mirage”, decidiu voltar para casa. Quando chegou ao portão de embarque de um dos maiores aeroportos de Nova Iorque, reparou que tinha uma mensagem de um número desconhecido. “Estou a ver Glastonbury. Vocês tornaram-se uma bela banda ao vivo, mano! Adoro o fato dourado! Um dia temos de tocar a ‘Dustland’.” O simpático SMS estava assinado com um só nome: Bruce.

