Obama em 3 episódios: como um “outsider” se fez presidente

Aos 68 anos e depois de ter produzido e realizado para a HBO os documentários “JFK: In His Own Words” [John Fitzgerald Kennedy: Nas Suas Palavras], “Bobby: In His Own Words” [Robert Kennedy: Nas Suas Palavras] e “Nixon By Nixon: In His Own Words” [Nixon por Nixon: Nas Suas Palavras], entre muitos outros, o realizador e produtor Peter Kunhardt disse ao Expresso que “as fontes primárias são uma das melhores maneiras de aprender a história recente. E é por isso que esperamos que estes três episódios sobre a vida de Barack Obama não sejam apenas envolventes e divertidos [enquanto série de entretenimento], mas que sejam também educativos. Quero acrescentar que a equipa de produção está a criar ferramentas de ensino educacional que serão apresentadas ainda este ano”, o que atesta a importância das pontes que se podem construir entre o ensino e a indústria da comunicação e divulgação.

Para realizar e produzir estas cinco horas de documentário em três episódios, que a HBO Portugal acaba de estrear sobre a vida do primeiro afro-americano a ser eleito Presidente dos Estados Unidos, a equipa de produção e pesquisa visionou “centenas de horas de áudio e de vídeo, e entrevistas que documentam a vida e a carreira política de Barack Obama. Foi um trabalho que levou oito anos, o que incluiu paragens e recomeços. Acontece que o facto de o trabalho de produção se ter prolongado no tempo acabou por nos beneficiar”, considera Peter Kunhardt ao Expresso.