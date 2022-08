Gonçalo Pena em Serralves. Porções ácidas, distúrbios gráficos

Além de ser um dos melhores que a instituição conheceu nos últimos anos, o atual ciclo de exposições de Serralves gera uma propícia confluência. Por um lado, apresenta uma extensa retrospetiva da dupla Pedro Paiva e João Maria Gusmão; por outro, oferece uma exposição de desenhos de Gonçalo Pena intitulada “Barber Shop” que traz curadoria de João Maria Gusmão. Percebemos que se trata de mais do que uma coincidência se dissermos que “Barber Shop” é uma exposição mas também é um livro que se junta a dois outros que Pena já havia editado na Mousse Publishing pela mão de Gusmão, e que contém textos deste, de Pedro Paiva, mas também de Alexandre Estrela e Gabriel Abrantes, todos com colaborações anteriores entre si. Num tempo em que as associações entre artistas são pouco mais do que circunstanciais e táticas, é justo reconhecer aqui uma das mais fundamentais sensibilidades coletivas da arte portuguesa deste primeiro quartel do século.

Em Serralves, os desenhos de Pena mostram-se em placares e vitrinas em sequências concêntricas como namoriscando com o “Atlas Mnemosyne” de Warburg ou com um estúdio de fotógrafo onde se estendessem provas para associar ou recusar. Essa lógica de montagem simula espacialmente a ideia de um caderno expandido para o espaço, revelando uma prática do desenho imorredoura e em permanente fuga ao estilo. Nesse aspeto, é muito clara a relação entre o trabalho sobre papel e a sua pintura recente, nomeadamente a que foi vista na ZDB, no ano passado na exposição “Metafísica”.