Vence o indonésio Edwin em Locarno, “Vengeance is Mine, All Others Pay Cash” é o novo Leopardo de Ouro

O Festival de Locarno reconheceu este sábado a ouro um dos cineastas asiáticos mais originais do momento e atribuiu a “Vengeance is Mine, All Others Pay Cash”, do indonésio Edwin, o galardão mais importante da sua 74ª edição, após um ano de interregno do certame suíço devido à pandemia.

Quem lá esteve fez saber que a frase “Cinema is back” foi o lema deste ano (ainda que seja o italiano a língua predominante no Ticino). Locarno tem motivos de sobra para defender isso, é há muito um dos mais importantes impulsionadores da arte cinematográfica, com o orgulho de ter na Piazza Grande da cidade o maior ecrã ao ar livre da Europa. E o palmarés foi reflexo dessa mensagem porque aquilo que “Vengeance is Mine...” celebra com uma criatividade invulgar (o filme anda a galope de vários géneros, da comédia melodramática às artes marciais) é afinal o próprio cinema.

O júri foi presidido pela cineasta norte-americana Eliza Hittman e integrou as atrizes Leonor Silveira (Portugal) e Isabella Ferrari (Itália) e os realizadores Kevin Jerome Everson (Estados Unidos) e Philippe Lacôte (o costa-marfinês que assina “A Noite dos Reis”, atualmente em exibição em Portugal).

“A New Old Play”, do cineasta e artista plástico chinês Qiu Jiongjiong, ficou com o Prémio Especial do Júri. Abel Ferrara ganhou o Leopardo de Prata de Melhor Realização por “Zeros and Ones”, protagonizado por Ethan Hawke. Nas categorias de interpretação, venceram a russa Anastasiya Krasovskaya por “Gerda”, de Natalya Kudryashova, assim como Mohamed Mellali e Valero Escolar, atores principais (embora eles não sejam atores) do filme catalão “Sis Dies Corrents”, de Neus Ballús (“The Odd-Job Men” é o seu título internacional).

“Soul of a Beast” (Suíça), de Lorenz Merz e “Espíritu Sagrado” (Espanha), de Chema García Ibarra, receberam menções especiais no concurso principal, “Brotherhood”(Républica Checa/Itália), de Francesco Montagner,venceu a secção paralela Cineastas do Presente e o inglês “She Will”, de Charlotte Colbert, foi a melhor primeira obra.

Recorde-se que Locarno homenageou este ano John Landis com um Leopardo de Honra à carreira e apresentou a mais completa retrospetiva até à data de Alberto Lattuada (1914-2005), um dos maiores cineastas italianos do pós-guerra.

O cinema português foi representado por “Pathos Ethos Logos”, de Joaquim Pinto e Nuno Leonel (fora de concurso), o documentário “A Távola de Rocha”, de Samuel G. Barbosa (secção Histoire(s) du Cinéma) e a curta “Hotel Royal”, de Salomé Lamas (que competiu na secção Corti d'autore).